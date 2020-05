Kommunen in der Krise „Das ist nicht gut für die Psyche einer Stadt“

Welche Folgen hat es denn für den Haushalt einer Kommunen, wenn die Hälfte der Gewerbesteuer wegfällt?

Auch das ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich. In wirtschaftsstarken Kommunen trägt die Gewerbesteuer leicht bis zur Hälfte der gesamten Einnahmen bei. Da fehlt dann demensprechend ein Viertel aller Einnahmen.



Die Coronakrise trifft also längst nicht nur arme Kommunen.

Das ist richtig. Sie trifft reiche und arme unterschiedlich. Bei reichen Städten ist der Steuereinbruch stärker. Aber die sind in der Regel auch besser gerüstet, mit einer solchen Krise umzugehen. Viele wirtschaftsstarke Städte haben in den vergangenen Jahren Überschüsse gemacht und Rücklagen gebildet. Darauf können sie jetzt zurückgreifen.