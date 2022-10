Im Juli, kurz nach Start des Abgabezeitraums, brach das staatliche IT-Steuerportal Elster immer wieder zusammen. Eine Abgabe der Steuererklärungen war so nicht möglich. Dann wurden Hotlines und Finanzämter mit Fragen von Immobilieneigentümern überrannt, besonders in den Bundesländern, die das Bundesmodell umsetzen. Mit kryptischen Fehlermeldungen am Ende der Grundsteuererklärung trieb das Elsterportal viele in den Wahnsinn. Im Onlineforum des Elsterportals beantwortet vor allem ein einziger Ruheständler die Fragen verunsicherter Eigentümerinnen und Eigentümer, inzwischen stammen mehr als 30.000 Beiträge allein von ihm.