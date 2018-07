Doch jetzt geht in Erfüllung, womit bei Seehofers Eintritt in Merkels Kabinett im März eigentlich zu rechnen war: dass der Dauer-Machtkampf zwischen Merkel und Seehofer irgendwann eskalieren muss. Seit Beginn der Flüchtlingskrise hatte es zwischen den beiden immer wieder gekracht, nur mühsam ließen sich die Gräben später wieder zuschütten. Das ging so weit, dass Seehofer Merkel einmal eine „Herrschaft des Unrechts“ vorwarf, ihr eine Verfassungsklage in Karlsruhe androhte.