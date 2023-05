Konflikte Gauck kritisiert Altkanzler Schröder wegen Russland

04. Mai 2023 | Quelle: dpa

«Gewalt nützt ihm, Krieg nützt ihm», sagt Joachim Gauck, Bundespräsident a.D., über Kremlchef Wladimir Putin. Bild: Bild: dpa

Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck hat Altkanzler Gerhard Schröder und dessen Verbindungen zu Russland scharf kritisiert. „Wenn ich an die Figur von Gerhard Schröder denke, macht mich das traurig”, sagte Gauck dem „Tagesspiegel”. „Dass sich Gerhard Schröder in dieser Weise von Russland in Dienst nehmen lässt, das ist doch einfach unerträglich.”