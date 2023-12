Konflikte Strack-Zimmermann für Einsatz Deutscher Marine im Roten Meer

16. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Marie-Agnes Strack-Zimmermann äußert sich zur Lage im Roten Meer. Bild: Bild: dpa

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, befürwortet eine mögliche Beteiligung der Deutschen Marine am Schutz des freien Seeverkehrs im Roten Meer. „Wir sollten unterstützen, dass die Marine zusammen mit internationalen Partner die Schiffe schützt”, sagte die FDP-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin nach dem Angriff auf einen Containerfrachter der deutschen Reederei Hapag-Lloyd in dem Seegebiet.