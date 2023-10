Konflikte Vorfall zum Israel-Konflikt an Schule - Demo dazu verboten

11. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Blick auf den Eingang des Ernst-Abbe-Gymnasiums im Berliner Stadtteil Neukölln. An dieser Schule kam es zu einen Vorfall im Zusammenhang mit dem Israel-Konflikt. Bild: Bild: dpa

Eine Demonstration vor einer Schule in Berlin-Neukölln, an der es einen Vorfall im Zusammenhang mit dem Israel-Konflikt gab, ist verboten worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit und kündigte eine Begründung für diese Maßnahme an.