Konfrontation statt Kuschelkurs Wo nach der Berlinwahl mehr Koalitionskrach droht

Der FDP-Parteichef und Bundesfinanzminister wird seiner Partei auf Bundesebene jetzt freilich keinen Kuschelkurs mit den Koalitionären von SPD und Grünen verordnen, sondern umso mehr auf Konfrontation setzen. In diesem Jahr stehen drei weitere Landtagswahlen an: in Bremen (14. Mai) sowie in Hessen und Bayern (8. Oktober) – und die FDP dürfte jede Möglichkeit der Profilierung nutzen wollen. Ein zentraler Krach in der Koalition wird deshalb vorerst nicht so schnell geschlichtet werden. Für den Wirtschaftsstandort ist das keine gute Nachricht.