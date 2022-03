Konjunktur: Bau spürt Kriegsfolgen - Stopp für Projekte nicht ausgeschlossen

Die Krise auf dem Baustoffmarkt habe sich in den vergangenen Tagen bereits angekündigt. Man habe große Preissteigerungen gesehen - etwa bei Stahl, Bitumen und Aluminium. Die Materiallieferanten machten deshalb keine verbindlichen Angebote mehr. „Teilweise werden Preise nur im Stundenrhythmus garantiert. Angebote wie bisher seriös zu kalkulieren und abzugeben, ist damit unmöglich.“

In laufenden Verträgen können die Unternehmen die Preissteigerungen nicht weiterreichen, was laut HDB zu einem großen wirtschaftlichen Risiko führt. „Sie bleiben auf den Mehrkosten sitzen.“ Helfen würde für alle Verträge die Vereinbarung sogenannter Preisgleitklauseln - und damit die Übernahme von unkalkulierbar gestiegenen Mehrkosten durch die Auftraggeber.