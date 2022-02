Konjunktur: Branche: Einzelhandel dürfte 2022 drei Prozent zulegen

So rechnet der HDE preisbereinigt mit einer Stagnation. HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth warnt zudem vor großen Unterschieden zwischen den Händlern: „Obwohl die Umsätze in der Gesamtbilanz wachsen werden, gibt es klare Verlierer“. Kleinere Betriebe und Läden in Innenstadtlagen seien weiter in der Defensive.