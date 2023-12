Konjunktur Bundesbank senkt Wachstumsprognose für 2024 stark ab

Auch bei der Inflation zeige sich eine Verbesserung: Die Teuerungsrate werde sich 2024 im Vergleich zu diesem Jahr mehr als halbieren. „Die Inflation in Deutschland ist auf dem Rückzug, aber für eine Entwarnung ist es noch zu früh“, schränkte Bundesbankchef Nagel ein. Konkret rechnet die Bundesbank für dieses Jahr mit einer Inflationsrate nach europäischer Methode (HVPI) von 6,1 Prozent und 2,7 Prozent im kommendem Jahr. In der Juni-Prognose hatten die Raten 6,0 und 3,1 Prozent betragen.



