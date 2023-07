Konjunktur Deutschland wird zur No-Growth-Area

Mittlerweile hinterlässt die Rezession, in die Deutschland im Winterhalbjahr gerutscht ist, auch auf dem Arbeitsmarkt Spuren. Die Anzahl der registrierten Arbeitslosen legte im Juni in saisonbereinigter Rechnung um 28.000 auf 2,61 Millionen zu. Das war der fünfte Anstieg in Folge. Die Arbeitslosenquote stieg auf 5,7 Prozent. Rasche Besserung ist nicht in Sicht. Die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen hat sich angesichts der Auftragsflaute und der Kaufzurückhaltung der Konsumenten abgekühlt. Der Jobindikator der Bundesagentur für Arbeit, der die Nachfrage der Unternehmen nach Arbeitskräften misst, ging im Juni zum fünften Mal in Folge zurück. Die Anzahl der offenen Stellen sank um 10.000 gegenüber Mai auf 762.000.