Konjunktur: IfW-Institut: Schlimmster Absturz der deutschen Wirtschaft ist überstanden

Seit den Lockerungen habe sich besonders in Spanien die Situation verbessert. In Italien sei die Lage im kurzfristigen Trend sogar negativ. „Dies könnte Folge zunehmender Insolvenzen sein und der stark auf den Export ausgerichteten norditalienischen Wirtschaft, die weiter unter der schwachen Auslandsnachfrage leidet“, sagte Felbermayr. „Dennoch scheint auch in Italien der Tiefpunkt der Krise durchschritten.“