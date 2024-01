Konjunktur Inflationsraten in Bundesländern fallen im Januar deutlich

Auf Speisen in Restaurants wird zudem wieder die alte Mehrwertsteuer von 19 Prozent verlangt, nicht mehr die in der Corona-Krise ermäßigte von sieben Prozent, die auch in der Energiekrise beibehalten wurde. Alles zusammen erhöhe die Inflationsrate um etwa 0,6 Prozentpunkte, so die Analyse der Deutschen Bank.