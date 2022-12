Konjunktur: Kauflaune bei Verbrauchern bessert sich

Trotz Energiekrise und hoher Preise gehen die Bürger in Deutschland mit etwas besserer Konsumlaune ins neue Jahr. Das Barometer der Nürnberger GfK-Marktforscher signalisiert für Januar einen Anstieg um 2,3 Zähler auf minus 37,8 Punkte. Von Reuters befragte Experten hatten mit minus 38,0 Zählern gerechnet. „Mit dem dritten Anstieg in Folge arbeitet sich das Konsumklima langsam aus dem Tief“, sagte GfK-Experte Rolf Bürkl am Mittwoch. „Das Licht am Ende des Tunnels wird etwas heller.“ Die Maßnahmen der Bundesregierung zur Abfederung der explodierenden Energiekosten zeigten offenbar ihre Wirkung.