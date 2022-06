Konjunktur: Keine Angst vor der Rezession

Unabhängig davon, ob ein Absturz tatsächlich bevorsteht – die Auftragsbücher sind noch immer prall gefüllt – drängt sich die Frage auf, ob eine Rezession per se ein Übel ist. Sicher: Eine Rezession, also ein über mindestens zwei Quartale laufendes Schrumpfen der Wirtschaftsleistung, hat oft hässliche Folgen. Umsätze, Gewinne und Steueraufkommen sinken, Konkurse und Entlassungen steigen.



Doch ein (auch bisweilen scharfer) Abschwung ist normaler Bestandteil des Konjunkturzyklus und kann mittel- und langfristig sogar produktive Folgen haben. Rezessionen wirken oft wie ein reinigendes Gewitter und machen die gesamte Volkswirtschaft resilienter. Es kommt zu einer „Neu-Allokation der Ressourcen“, wie es in der Ökonomensprache heißt: Unproduktive Zombieunternehmen, die sich zuvor gerade über Wasser halten konnten, scheiden aus dem Markt aus. Das erstaunlich geringe Produktivitätswachstum der deutschen Volkswirtschaft führen Ökonomen nicht zuletzt auf die hohe Zahl scheintoter Betriebe zurück.