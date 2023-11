Konjunktur Lindner für Überprüfung der Sozialleistungen

07. November 2023 | Quelle: dpa

Mit der wirtschaftlichen Dynamik im Land nicht zufrieden: Bundesfinanzminister Christian Lindner. Bild: Bild: dpa

Finanzminister Christian Lindner will im Kampf gegen den Arbeitskräftemangel Sozialleistungen auf den Prüfstand stellen. Es gebe Hunderttausende Menschen in Deutschland, die arbeiten könnten, für die sich das aber aktuell kaum lohne, sagte der FDP-Chef bei einem Kongress des Maschinenbauverbands VDMA in Berlin.