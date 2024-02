Konjunktur: OECD halbiert Wachstumsprognose für Deutschland

„Dies liegt vor allem daran, dass die energieintensive Industrie ein größeres Gewicht in der deutschen Wirtschaft hat als in anderen Ländern der Euro-Zone“, erklärte OECD-Expertin Isabell Koske das erwartete schwache Abschneiden von Europas größer Volkswirtschaft. „Die Abhängigkeit von russischen Energieimporten war in Deutschland größer als zum Beispiel in Frankreich.“ Das habe nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine zu einer stärkeren Verteuerung von Energie in Deutschland geführt. Diese beeinträchtige die Produktion in energieintensiven Industrien noch immer.