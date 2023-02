Konjunktur Regierung setzt konzertierte Aktion aus

Der Begriff der konzertierten Aktion ist aus Zeiten der ersten Großen Koalition bekannt. Angesichts der ersten Wirtschaftskrise der Bundesrepublik hatte Wirtschaftsminister Karl Schiller (SPD) 1967 Vertreter von Regierung, Bundesbank, Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften an einen Tisch gerufen. Konzertiert meint verabredet – also den Versuch, Interessen freiwillig in Einklang zu bringen.



Lesen Sie auch: Warum die Konzertierte Aktion der 60er-Jahre schließlich scheiterte