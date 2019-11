Konjunktur Volkswirte tippen 2020 auf „Wachstum nahe an der Nulllinie“

Allianz-Volkswirtin Utermöhl sieht ein „Wachstum nahe an der Nulllinie“ und tippt auf nur 0,6 Prozent. Es könne auch noch einmal ein negatives Quartal geben, ähnlich wie im zweiten Quartal 2019. „Ein Tweet in die negative Richtung wäre schon Gift“, sagte sie mit Blick auf das Ankündigungsverhalten von US-Präsident Donald Trump, etwa zu möglichen Strafzöllen gegen europäische Autobauer. Dennoch: „Einige vorsichtige Zeichen, dass es in der Industrie und im Handel zu einer gewissen Stabilisierung kommt, gibt es“, sagte Utermöhl.