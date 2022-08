Konjunktur: Wirtschaft setzt Talfahrt im August fort – „Euroraum vor Rezession“

Bergab ging es vor allem in den größten Euro-Ländern, allen voran in Deutschland. Hierzulande schrumpfte die Wirtschaft wegen der weiter rückläufigen Industrieproduktion und dem beschleunigten Abwärtstrend im Servicesektor so stark wie zuletzt im Juni 2020, als die Konjunktur tief in der Corona-Krise steckte. Frankreichs Wirtschaftskraft sank aufgrund starker Produktionskürzungen in der Industrie und der Abkühlung im Servicesektor erstmals seit eineinhalb Jahren wieder. Außerhalb dieser beiden Schwergewichte der Euro-Zone kam es laut S&P Global lediglich zu einem Mini-Wachstum.