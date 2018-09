Konjunkturboom Öffentliche Schulden sinken im ersten Halbjahr weiter

Einen prozentual stärkeren Rückgang schafften die Länder. Sie standen zur Jahresmitte mit 574,5 Milliarden Euro in der Kreide. Dies entspricht einer Abnahme um 3,6 Prozent oder 21,4 Milliarden Euro gegenüber dem gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Den stärksten Abbau gab es in Sachsen (minus 19,5 Prozent), gefolgt von Baden-Württemberg (minus 15,9 Prozent) und Bayern (minus 13,1 Prozent). Hamburg (plus 2,0 Prozent) und Schleswig-Holstein (plus 1,5 Prozent) hatten dagegen höhere Schulden. Ein wesentlicher Grund waren den Statistikern zufolge neue Schulden im Zusammenhang mit der HSH Nordbank.