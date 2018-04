„Konjunktureller Gegenwind“: Jobvermittler erwarten Dämpfer für deutschen Arbeitsmarkt

Der aus der Umfrage ermittelte Wert für das sogenannte Arbeitsmarktbarometer sank im April entsprechend um 0,9 Punkte auf 104,5 Zähler, berichtete das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Mittwoch in Nürnberg. Zuletzt war der Frühindikator für die mittelfristige Entwicklung auf dem deutschen Arbeitsmarkt im August 2011 so stark eingebrochen.