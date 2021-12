Konjunkturexperte Michael Grömling „Das Stop and Go haben die Impfunwilligen mit zu verantworten“

Eine Variable in allen Berechnungen ist dabei oft besonders schwer vorauszusagen gewesen: Was die Kanzlerin beziehungsweise jetzt der neue Kanzler und die Ministerpräsidenten in ihren Runden entscheiden. Erwarten Sie, dass sich das mit Olaf Scholz nun ändert?

Bei der Runde der Ministerpräsidenten besteht das Problem der ganz unterschiedlichen Betroffenheiten: Während manche Bundesländer von einem sehr hohen Infektionsgeschehen betroffen sind, läuft in anderen das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben deutlich besser. Natürlich stellt sich also immer wieder die Frage, an wem man sich orientieren soll. Das erklärt den von außen oft als nicht stringent wahrgenommenen politischen Entscheidungsprozess und zum Teil auch die von vielen empfundene Frustration, wie ungeordnet man in die vierte Welle geradezu hineingelaufen ist. Allerdings hat sich auch ein Teil der Konjunkturforscher von der Sommereuphorie blenden lassen.