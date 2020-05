Konjunkturhilfe Niedersachsens Regierungschef Weil fordert rasch neue Autokaufprämie

Zu der vom CSU-Vorsitzenden Markus Söder vorgeschlagenen Obergrenze von 100 Milliarden Euro für zusätzliche Schulden sagte er, man dürfe nicht den Eindruck erwecken, als könne man „jetzt unbegrenzt Mittel zur Verfügung stellen, um all das zu tun, was man immer schon mal tun wollte“. Es gebe nicht nur Menschen, die jetzt unter der Corona-Pandemie litten, sondern auch solche, „die die Schulden, die wir machen, zurückzahlen müssen. Und das ist insbesondere unsere junge Generation. Und auch an diese müssen wir denken“.