Konjunkturpaket: Berlin will Ausbau privater E-Ladesäulen offenbar mit 500 Millionen Euro vorantreiben

Ferner will Wirtschaftsminister Peter Altmaier der Nachrichtenagentur zufolge weitere 1,5 Milliarden Euro zum Aufbau einer Batteriezellen-Produktion in Europa einsetzen, was mehr als eine Verdopplung der bisherigen Fördersumme wäre. Die übrigen 500 Millionen sollen in Forschung und Entwicklung fließen.