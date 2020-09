Konjunkturpaket: „So wird der Wumms zum Witz“

Das Konjunkturpaket der Bundesregierung soll auch Forschung und Innovation in Deutschland kräftig anschieben – soweit die Idee. Doch nun zeigen neueste Zahlen aus dem Bundesfinanzministerium (BMF), dass viele Mittel noch gar nicht geflossen sind und auch nicht so schnell abfließen werden. So geht es aus der Antwort des BMF auf eine Kleine Anfrage der Grünen hervor, die der WirtschaftsWoche vorab vorliegt.