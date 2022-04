Sie sind also Teil des Teams Boykott. Wirtschaftsminister Robert Habeck, der Kanzler, auch Kolleginnen und Kollegen von Ihnen zeichnen in diesem Ernstfall der Fälle hingegen eine beispiellose Rezession, ja: Depression an die Wand.

Ein Boykott würde uns vor Herausforderungen stellen, keine Frage. Aber eine Ausweitung der Eskalation, möglicherweise auf andere Regionen in Europa wäre auch mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung noch schlimmer. Übrigens: Vorbereiten müssen wir uns auf einen Lieferstopp ohnehin, denn auch Russland kann sich dazu entschließen.