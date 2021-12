Konjunkturprognose Ifo erwartet eine höhere Inflation für 2022

Das Ifo-Institut blickt wegen der verschärften Virus-Pandemie skeptischer auf die deutsche Konjunktur. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte 2022 statt 5,1 Prozent nur noch um 3,7 Prozent steigen, nach einem erwarteten Plus von 2,5 Prozent in diesem Jahr, wie die Münchner Wirtschaftsforscher am Dienstag mitteilten. „Die anhaltenden Lieferengpässe und die vierte Coronawelle bremsen die deutsche Wirtschaft spürbar aus“, sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. „Die zunächst erwartete kräftige Erholung für 2022 verschiebt sich weiter nach hinten.“ Das BIP werde 2023 voraussichtlich um 2,9 zulegen und damit fast doppelt so stark wie noch im September erwartet.