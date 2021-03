Konsequenzen Nach Maskenaffäre: Union und SPD einigen sich offenbar auf schärfere Regeln für Abgeordnete

Nach der Maskenaffäre bei Unionsabgeordneten haben sich CDU/CSU und SPD im Bundestag auf schärfere Regeln für Abgeordnete geeinigt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag in Berlin. Die Nachrichtenportale tagesschau.de und „ThePioneer“ hatten zuvor darüber berichtet. Demnach sollen auch kleinere Einkünfte aus Nebentätigkeiten und geringere Beteiligungen an Kapitalgesellschaften als bisher veröffentlicht werden müssen.