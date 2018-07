Konzept für Rentenreform: Warum diese Rentenpolitik unfair ist

Die soziale Halte-Rhetorik soll zudem überblenden, dass der Heilsche „Rentenpakt“ einen weiteren Sündenfall beinhaltet: die nochmalige Erhöhung der Mütterrenten. Alles in allem werden dadurch künftig rund zehn Milliarden Euro pro Jahr von den Beitragszahlern in Richtung einer meist gut bis sehr gut versorgten Ruhestandsklientel umverteilt. Das hat rein gar nichts mit Armutsbekämpfung zu tun, sondern nur mit eiskalter Wählerbeglückung. Und es schwächt die Rentenkasse zuungunsten derer, die diese Versicherung noch Jahrzehnte mit ihrer Arbeit stützen sollen. Warum die SPD diese Antileistungsträgerpolitik (wie in der vergangenen Wahlperiode) mitgemacht hat, bleibt ihr Geheimnis.