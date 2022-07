Konzertierte Aktion „Die Folge waren wilde Streiks“

WirtschaftsWoche: Herr Plumpe, Bundeskanzler Olaf Scholz hat wegen der Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale in Deutschland die „Konzertierte Aktion“ der Sechziger- und Siebzigerjahre wiederbelebt. Eine gute Idee?

Werner Plumpe: Bei der aktuellen „Konzertierten Aktion“ handelt es sich um eine symbolische Veranstaltung, bei der es im Vergleich zum historischen Vorbild einen zentralen Unterschied gibt: Damals saß eine geldpolitisch autonome Bundesbank mit am Tisch; heute hat die Bundesrepublik keine geldpolitische Souveränität mehr. Von der Sache her wird das Treffen also nicht bedeutend sein. Ob es in der Öffentlichkeit den gewünscht guten Eindruck macht, wird sich zeigen.