Konzertierte Aktion: Steuerfreie Überstunden zur Dämpfung der Inflation?

Wenn das aber so ist – und daran gibt es wenig Zweifel – werden sich die Arbeitnehmer dann bei den nächsten Tarifrunden noch in staatsmännischer Zurückhaltung üben? Oder werden sie die stark gestiegenen Preise mit entsprechenden Lohnforderungen auszugleichen versuchen – also die befürchtete Lohn-Preis-Spirale in Gang setzen, die in Wahrheit dann eher eine Preis-Lohn-Spirale ist? Und nicht zuletzt: macht es vor diesem Hintergrundüberhaupt noch Sinn, eine „Konzertierte Aktion“ verabreden zu wollen?