Feldmann, gegen den derzeit auch ein Abwahlverfahren läuft, sagte am Rande des Prozessauftakts am Dienstag, er wünsche sich eine faire und unvoreingenommene Klärung der Vorwürfe. In einer schriftlichen Erklärung Feldmanns hieß es, er habe keine Spenden der Awo erhalten oder vereinnahmt. Zudem kritisierte Feldmann, dass die Staatsanwaltschaft lange keinen Ansatz für ein strafwürdiges Verhalten bei ihm gesehen habe, sich dies aber kurz vor der Kommunalwahl 2020 geändert habe - und per Pressemitteilung bekanntgegeben worden sei.