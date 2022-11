Kosten im Gesundheitssektor „Die Länder bezahlen für Krankenhäuser viel, viel zu wenig“

Auch die Gesundheitspolitikerin der Grünen, Paula Piechotta, zeichnete im Bundestag ein Bild der Krankenhäuser in der Krise. „Das ist nicht nur eine Frage des Geldes“, sagte die Ärztin und Abgeordnete aus Leipzig. Es fehlten so viele Pflegekräfte, Ärztinnen und anderes Personal, dass in den Kliniken die hohen Energiekosten und die Inflation – so groß diese Probleme seien – „überstrahlt“ würden. In den drei Jahren seit Beginn der Coronapandemie habe der Staat zur Unterstützung schon 22 Milliarden Euro zusätzlich an die Kliniken gegeben. „Aber kein einziges Problem ist damit gelöst worden“, kritisierte sie die Vorgängerregierung.