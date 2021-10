Kostenlose Corona-Testzertifikate Wie ein Hamburger Rechtsanwalt Impfgegnern ein willkommenes Schlupfloch bietet

Seit Anfang der Woche ist die Nachfrage bei DrAnsay.com täglich steil gestiegen. Seit Montag sind die offiziellen Schnelltests nicht mehr kostenlos, im Schnitt müssen Ungeimpfte und Ungenesene nun 20 Euro zahlen, wenn sie ein Testergebnis haben wollen, um damit Zugang zu Veranstaltungen oder Restaurants zu bekommen. Ansay bietet die Tests weiterhin gratis an: „Das ist ein Geschenk an meine Mitbürger. Ich finde es nicht richtig, die 30 Millionen Ungeimpften in Deutschland über kostenpflichtige Tests zur Impfung zu zwingen. Die Kosten von mehreren hundert Euro pro Monat sind für niemanden zumutbar.“ Am Samstag habe das Start-up noch hundert Zertifikate ausgestellt, am Dienstag waren es bereits 3000, berichtet der 44-Jährige.