Krach um die „Wirtschaftswende“ Und wo ist Ihr Fingerspitzengefühl, Herr Kühnert?

Und freilich ist das Zwölf-Punkte-Programm als Aufschlag gesetzt zum FDP-Parteitag am Wochenende, den Europawahlen am 9. Juni und den beginnenden Haushaltsverhandlungen der Koalition. Dazu muss FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner in der Wählergruppe wieder punkten angesichts der schlechten Umfragewerte von um die fünf Prozent.