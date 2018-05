Kraft-Wärme-Kopplung: KWK-Betreiber sehen sich von Politik „bitter enttäuscht“

Anlagen, die nachdem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) arbeiten, sind nach Überzeugung der Bundesregierung integraler Bestandteil einer effizienten und klimafreundlichen Energieversorgung. Das jedenfalls wird in Reden und Stellungnahmen immer wieder betont. Doch in der Praxis haben die Betreiber von KWK-Anlagen mit massiven Problemen zu kämpfen, weil die Bundesregierung in einem Streit mit der EU-Kommission nicht weiterkommt.