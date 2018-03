Am schwersten betroffen wäre Berlin von Diesel-Fahrverboten. 247.000 Dieselfahrer in der Hauptstadt haben ein Auto der Schadstoffklasse 5 oder schlechter. Auf Platz zwei folgt Hamburg mit 189.000 älteren Dieseln, an dritter Stelle München mit 185.000 voraussichtlich betroffenen Dieselfahrzeugen.