Kraftwerksstrategie der Bundesregierung Nur ein Baby-Step zum Kohleausstieg

Das Wichtigste an der Kraftwerksstrategie der Bundesregierung ist, dass sie jetzt da ist. Endlich. Hurra und Hallelujah. Im ampelüblichen Häckselverfahren zwischen Wirtschafts- und Klimaministerium (Habeck), Finanzministerium (Lindner) und Kanzleramt (Kukies, äh, Scholz) ist der so wichtige Plan viel zu lange steckengeblieben. Seit dem vergangenen Sommer haben Unternehmen wie RWE, EnBW, die Leag und wie sie alle heißen wissen wollen, gefragt: Was können wir denn verdienen, wenn wir neue Gaskraftwerke bauen? Sagt es uns schnell, weil es dauert im Schnitt fünf, sechs Jahre bis so ein Kraftwerk in Betrieb geht. Und Ihr wollt doch schon 2030 raus aus der Kohle, oder?