Kramp-Karrenbauer statt Merkel: CDU und SPD streiten über Szenario zur Zukunft der Regierungskoalition

Schleswig-Holsteins CDU-Ministerpräsident Daniel Günther sagte der Funke Mediengruppe: „Ich kenne in Union und SPD niemanden, der über so ein Szenario ernsthaft nachdenkt.“ Es gelte jetzt, Leistung zu bringen und keine „sinnlosen Debatten“ zu führen. „Das erhöht die Wahlchancen beträchtlich.“ Der hessische Regierungschef Volker Bouffier sprach von einer „überflüssigen Diskussion“. „Die Frage stellt sich nicht, wir haben eine Kanzlerin“, so der Christdemokrat. Die große Koalition solle ihre Arbeit machen, „es gibt viel zu tun und wenig zu spekulieren“.