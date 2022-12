Krankenhäuser am Limit „Das System der Fallpauschalen funktioniert bei Kindern besonders schlecht“

Gesundheitsminister Karl Lauterbach will in den nächsten zwei Jahren Geld zusätzlich geben. Für die Pädiatrie in einem Krankenhaus soll es zum Beispiel zusätzlich eine Million Euro pro Jahr geben. Hilft das?

Es hilft, aber es reicht nicht. Das System der Fallpauschalen funktioniert bei Kindern besonders schlecht. Das zusätzliche Geld kann also nur Überbrückung sein. Gerade in der Kindermedizin muss die Vorhaltung von Betten bezahlt werden, die im Sommer häufiger leer sind. Die Arbeitsbedingungen müssen verbessert werden. Sonst lassen sich in der Pflege keine neuen Leute finden. Aber auch unter Ärztinnen und Ärzten wollen viele zu Beginn in die Pädiatrie und entscheiden sich dann um – wegen der Arbeitsbedingungen. Und schließlich brauchen wir gute regionale Planung. Dort wo höhere Geburtenraten sind, müssen wir bei der Versorgung reagieren. In manchen Regionen, wo die Bevölkerung altert und weniger Bedarf da sein wird, bedeutet das vielleicht auch, dass weniger Pädiatrie nötig ist. Das setzt eine aktive Planung der Länder voraus.