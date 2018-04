Krankenhäuser: Ein Drittel der deutschen Kliniken soll keine Notfälle mehr behandeln

BerlinNach langem Hin und Her hat am Donnerstag der für den Leistungskatalog der gesetzlichen Kassen zuständige Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) eine Neuordnung der Notfallversorgung in Krankenhäusern beschlossen. 628 der 1748 Allgemeinkrankenhäuser in Deutschland erhalten danach in Zukunft keinerlei Sondervergütung der Krankenkassen mehr für die Behandlung von Notfallpatienten.