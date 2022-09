Krankenhäuser, Schulen, THW & Co. Liste veröffentlicht: Diese Kunden sind bei einem Gasmangel geschützt

Die Bundesnetzagentur hat Details zu ihrem Vorgehen im Fall einer Gasmangellage im Winter vorgelegt. Danach könnten auch geschützte Gasabnehmer wie Haushaltskunden oder kleine Betriebe gezwungen werden, ihren Verbrauch zu reduzieren, wie aus einem am Montag veröffentlichten Papier des Regulierers hervorgeht. „Geschützte Kunden genießen keinen absoluten Schutz. Die Bundesnetzagentur kann nicht ausschließen, dass in einer Gasmangellage auch gegenüber geschützten Kunden Anweisungen ergehen, den Gasbezug zu reduzieren“, hieß es. Dies gelte für einen nicht lebenswichtigen Bedarf an Gas, etwa um den Komfort, private Pools oder eine Sauna zu heizen.