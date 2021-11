Krankenhäuser Wir machen in Deutschland zu viel Medizin – das ist ungesund

Die Öffentlichkeit ist sich einig: Wir konnten Covid nur deshalb so gut bewältigen, weil Deutschland so viele Krankenhäuser hat. Das ist eine klare Fehleinschätzung. Genau das Gegenteil ist der Fall: Die Pandemie hat offenbart, dass wir in Deutschland zu viel Medizin machen – und die systemrelevante Medizin dabei vernachlässigen. In der aktuellen Pandemie sind unsere Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte weit über die Belastungsgrenze gefordert und haben bisher mehr als 3000 schwere Coronafälle stationär behandelt. Die München Klinik ist der größte Gesundheitsversorger der Metropolregion München. Teilweise haben wir bis zu 200 Covid-19-Patienten gleichzeitig versorgt, davon 60 auf der Intensivstation. Parallel dazu musste die Daseinsvorsorge sichergestellt werden. Unsere Teams haben Herzinfarkte und Schlaganfälle behandelt, Kinder zur Welt gebracht und lebensrettende Operationen durchgeführt. Gleichzeitig standen Spezialkliniken nebenan leer.