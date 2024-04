Krankenhaus-Umbau Kliniken behandeln Brustkrebs und Herzinfarkt schlechter als möglich

Dabei gebe es in Deutschland keinen Mangel an solchen Einrichtungen, heißt es. Doch seien in 80 Städten, in denen es mit Kathedern ausgestattete Krankenhäuser gebe, diese Notfallpatienten in Spitälern ohne die Ausstattung behandelt worden. Bei 191.000 Herzinfarkten im Jahr wurden nach den Zahlen rund fünf Prozent oder 9400 Menschen deshalb schlechter als möglich behandelt.