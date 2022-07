Krankenhauseinweisung wider Willen „Der Anspruch würdevollen Sterbens darf nicht an fehlenden Ressourcen scheitern“

Die Versorgung von Menschen in einem Pflegeheim vor ihrem Tod ist kein Randthema. Ein Drittel der in einem beliebigen Jahr versterbenden AOK-Versicherten lebte zuletzt in einer stationären Einrichtung. Jeder vierte Bewohner eines Heimes stirbt innerhalb eines Jahres. Im Corona-Jahr 2020 waren es sogar gut 28 Prozent. Insgesamt 56 Prozent der Menschen im Pflegeheim werden in den letzten zwölf Wochen ihres Lebens mindestens einmal ins Krankenhaus eingewiesen. „Das ist international eine sehr hohe Rate“, sagt die AOK-Pflegeexpertin Antje Schwinger. Jeder Dritte und jede Dritte aus einem Heim sei in der letzten Lebenswoche im Krankenhaus – „und ist dort Risiken für sehr alte und mehrfach kranke Menschen ausgesetzt“.