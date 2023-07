Krankenhausreform: Eine Einigung, die noch gar keine ist

Beide Seiten brauchen sich und blockieren sich an vielen Stellen – immer noch. Der Bund bestimmt die Bezahlungen der Behandlungen für die rund 73 Millionen gesetzlich Versicherten. Immerhin jeder dritte Euro der gesetzlichen Kassen fließt in die stationäre Behandlung. Die Länder planen, wo eine Versorgung gebraucht wird und finanzieren die Bauten an sich. Eine greifbare Einigung, die Planungssicherheit vor Ort in vielen von der Pleite bedrohten Einrichtungen bedeuten würde, ist nun wohl erst im Herbst zu erwarten.