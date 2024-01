Krankenhausreform Gute Kliniken, schlechtere Kliniken – und dazwischen ein kämpfender Lauterbach

Busses Zahlen, die repräsentativ erhoben wurden mit Qualitätsdaten der Kliniken selbst und der AOK-Versicherten, zeigen, dass nicht nur entscheidend ist, ob eine Klinik etwa gut ausgestattet ist mit Linksherzkathedern oder Schlaganfallambulanzen. Auch eine hohe Zahl der jährlich durchgeführten Behandlungen verbessert medizinische Ergebnisse deutlich. Die Ökonomen der TU Berlin zeigen nun aber auch, dass etwa für Herzinfarkte und Schlaganfälle ebenso wie für Hüftfrakturen oder Lungenentzündungen gilt: Im besten Fünftel der Häuser ist die Sterblichkeit über Jahre um ein Drittel niedriger als im schlechtesten Fünftel. Implantate seien um dort sogar zur Hälfte passgenauer eingesetzt und müssten nicht nochmal operiert werden, so das Ergebnis von Busse, der auch in Lauterbachs Krankenhauskommission mitarbeitet. Ein Druckgeschwür wegen langen Liegens komme in guten Häusern gar um 80 Prozent seltener vor als in schlechten, heißt es.