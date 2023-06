Krankenhausreform „Manche Krankenhäuser werden in der bisheriger Form nicht weiterexistieren können“

Die Reform soll die Qualität der Versorgung verbessern. Die Häuser dürfen nicht mehr alles anbieten, sondern müssen sich per Ausschreibung bewerben und Bedingungen erfüllen. Führt das dazu, dass sich die Zahl der Kliniken verringert?

Mittelfristig wird das schon so sein. Beispiel Urologie: Da werden sich Krankenhäuser in einem Versorgungsgebiet bewerben müssen, um die Leistungen weiter anzubieten. In Hessen gibt es sechs solcher Regionen. Bei benachbarten Krankenhäusern wird das den Zuschlag bekommen, das die bessere Ausstattung an Personal und Technik hat.