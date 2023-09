Krankenhausregister Zählen und danach wählen – eigentlich eine gute Idee

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich einen großen Umbau der Krankenhäuser in Deutschland vorgenommen. Es sollen weniger werden und sie sollen bessere Behandlungen liefern. Doch mit seinen an sich sinnvollen Plänen ist der Minister von der SPD nicht durchgekommen. Er braucht für den Umbau die Länder und unter ihnen gibt es wenige, die einen eher radikalen Kurs mit einigen Schließungen vertreten wollen. Sie haben deshalb auch Spezialisierungspläne des Ministers ausgebremst, weil bisher unklar bleibt, was an die Stelle mancher Wald- und-Wiesen-Krankenhäuser treten könnte, wenn diese schließen. In etlichen Orten und Regionen gibt es auch kaum noch ambulante Praxen.